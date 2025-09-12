APAP celebra 63 aniversario de servicios

Ejecutivos de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) celebraron su aniversario número 63 con un acto, en el que fueron reconocidos 60 colaboradores con más de años de trayectoria y compromiso con la entidad financiera.

Dentro de los reconocidos se destacan Pedro Esteva, miembro de la junta de directores, por sus 30 años de servicio en la organización y Gustavo Ariza, presidente ejecutivo, con 20 años liderando la transformación de la entidad financiera.

Al recibir la distinción Ariza resumió los principales hitos de las últimas dos décadas de la organización, resaltando la capacidad de reinvención y transformación de la misma.

Resaltó la cultura de liderazgo y la filosofía de transparencia gracias a una práctica de gestión responsable que inicia en la Junta de Directores y la alta gerencia, y que toca a todas las estructuras de la organización, al tiempo que reconoció el legado de los fundadores de APAP, que en el año 1962 dieron origen a la entidad financiera creada mediante la ley número 5897.

“La consolidación del proceso de transformación digital y el robustecimiento del sistema de gobierno corporativo, nos ha permitido tener un crecimiento significativo en los últimos años y mantener nuestro liderazgo entre las cinco principales entidades del sistema financiero”, puntualizó Ariza.

Fausto Acevedo Abreu, Desirée Paulino Fontana, Adalgiza García, Faustino Jiménez Almonte, César AlbaCORTESíA DE LOS ANFITRIONES