Empresa renueva su imagen

La empresa Ecoingeniería anunció su relanzamiento oficial con una imagen renovada, un equipo fortalecido y una visión clara: que se consolida como referente nacional en soluciones de ingeniería y arquitectura sostenibles.

Con el lema “Construcciones creativas y sostenibles”, la empresa amplía su portafolio de servicios, que abarca el diseño y construcción de villas en contenedores, viviendas alpinas, subterráneas y convencionales, así como proyectos residenciales, comerciales e industriales, puentes y carreteras.

“Regresamos más fuertes que nunca, con un equipo renovado, nuevas alianzas estratégicas y una visión definida: ser la empresa de servicios de ingeniería y arquitectura más destacada por su enfoque sostenible y humano”, afirmó su presidente el ingeniero, Frankko Grullón.