Un nuevo espacio inspirado en el estilo y la funcionalidad

Ejecutivos de la firma de diseño y desarrollo de proyectos comerciales y residenciales Panelli Wallcovering, organizaron un encuentro para dar apertura de manera formal a su nuevo showroom, un espacio de inspiración, estilo y funcionalidad.

Al agradecer a quienes acompañaron para compartir con ellos la inauguración del local, Alexandra Ortega y Ángel Xavier Trifolio López, socios fundadores de Impegno destacaron que desde los inicios de la empresa comprendieron que los materiales no son simples acabados, sino elementos esenciales que definen cómo se siente y se vive un espacio.

“Este showroom representa mucho más que un espacio físico: es el reflejo de nuestros valores, nuestro compromiso y la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros”, enfatizó Ortega, quien agradeció a todos los presentes por ser parte de la historia y evolución de la empresa.

Cada decisión la tomamos con un mismo propósito: servir con amor, entrega y compromiso”, concluyó.

Con esta apertura Panelli reafirmó su compromiso de ofrecer innovación, estilo y calidad al mercado dominicano, convirtiéndose en un referente en la creación de ambientes que inspiran y transforman.

Durante la actividad los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer las nuevas colecciones que serán expuesta en el recién inaugurado espacio para acompañar cada proyecto de diseño, desde la asesoría inicial hasta la instalación final y el servicio postventa.

