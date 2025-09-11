Fundación Dr. Juan Manuel Taveras Rodríguez celebra su 25 aniversario

La Fundación Dr. Juan Manuel Taveras R. organizó una eucaristía de acción de gracias con motivo de su 25 aniversario de servicios en favor de la clase más vulnerable.

Durante la ceremonia que tuvo lugar en el auditorio del Centro Cardiovascular Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez se agradeció a Dios por los logros alcanzados y por la oportunidad de servir a miles de familias durante este tiempo.

La misa reunió a representantes del Patronato de la fundación, el comité de Damas, voluntariado y colaboradores de Cedimat, Médicos, quienes juntos compartieron un momento fraternal en el que se reconoció la entrega y el compromiso de los que han hecho posible que la misión de la fundación se mantenga viva y en crecimiento.

La homilía fue ofrecida por Monseñor Faustino Burgos, acompañado de los sacerdotes Melvin Arias, Frank Rodríguez.

Al finalizar la eucaristía, Angélica Benítez de Ginebra, presidente de la entidad leyó las memorias de los 25 años de servicio, luego se pasó un video donde se reconoce el trabajo realizado de las damas y voluntarias.

También se reconoció la labor y trayectoria de varias damas voluntarias en diferentes renglones de acuerdo a los años de servicio.

Con un pin de Larimar en forma de corazón se reconoció al comité de Damas que trabajan día a día en la recaudación de fondos para hacer sostenible los programas de ayuda.

Mientras, que Jatnna Tavarez, fue reconocida como madrina de honor de la Fundación Dr. Juan Ml. Taveras R.

Además se hizo un agradecimiento especial a María Teresa de Pérez, María Rosa Guerra, Martha Inchaustegui, Maritzita Bonetti, Milagros Concepción, Julia Álvarez de Simo, Jacqueline Pou, Amelia Barrera y Mayra Sangiovanni por su colaboración en esta actividad.

Juan Carlos Santos, Julia Rodríguez y Giovanny CorderoCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Sacerdote Melvin Arias y Jatnna TavarezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Las voluntarias destacadas de la FundacióCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Rebeca Pérez y Antonio VillegasCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Gabriela Aybar y Jacqueline Pou.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES