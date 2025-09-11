Arte con propósito, una colectiva de pintores dominicanos

La Fundación Cultural Verónica Sención (Fundaver), dejó inaugurada la exposición colectiva de artistas plásticos dominicanos “Arte con Propósito” con la cual busca recaudar fondos para el programa de educación integral, dirigido a jóvenes estudiantes de término del bachillerato, activos en el sistema de educación media,

La entidad cultural a través de sus programas educativos, abraza esta acción por entender que formar mejores sociedades empieza en las aulas, en la palabra alentadora, en la oportunidad que se brinda, en la puerta que se abre para que una vida cambie.

Sención, resaltó que este proyecto que inició a principios del presente año, contó con el apoyo institucional de la Universidad del Caribe (Unicaribe), y la Academia Militar del Caribe, qué en su primera edición se formaron y graduaron a cuarenta estudiantes.

Expresó su agradecimiento a los artistas dominicanos y extranjeros que generosamente han puesto su arte al servicio de esta iniciativa, catalogándolos de faros, que con su sensibilidad y su capacidad de transformar lo invisible en visible, iluminan caminos, despiertan conciencias y nos recuerdan que las artes pueden ser un canal de resistencia y esperanza.

Bingine Salazar, Judith Mora, Willy Perez, Rocio Perez y Pilar Asmar.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Fiona Almonte de Domínguez, María Cristina Mere y Luisa Maria de Aquino.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

“Aspiramos a ofrecer al público una exposición colectiva artísticamente representativa, sobria y con un nivel de calidad que estimule a la comunidad de coleccionistas, tanto individuales como corporativos del país, a adquirir las obras de esta muestra que más que una exposición: es un acto de amor compartido.

Cada obra aquí reunida es un testimonio de que el talento, cuando se une a la generosidad, puede mover montañas y escribir un mañana más humano”, enfatizó Sención.

Agradecimientos a Mildred Canahuate, quien estuvo a cargo de la coordinación y montaje de la exposición, al crítico de arte, curador y escritor Abil Peralta, sin su ayuda esto no hubiese sido posible enfatizó, Amarilys Durán, miembro de la directiva de fundaver y Olga de los Santos.

Rosa Roa de López, Reyes Ocre y Susana Silfa.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Juan Julio Bodden y Tamara de Bodden.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES