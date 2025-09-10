‘Ella Matthews Luxury Lighting’ abre sus puertas

Con una amplia propuesta de opciones y piezas clave para transformar y redefinir el interiorismo en República Dominicana, abre sus puertas ‘Ella Matthews Luxury Lighting’, un espacio donde la iluminación se convierte en diseño.

La nueva tienda, fundada por Bernice Ramírez, apasionada innata por la decoración de interiores, inicia sus operaciones con una variedad de lámparas diseñadas para perdurar en el tiempo y elevar cualquier ambiente con sofisticación.

En este proyecto, Bernice cuenta con la creatividad y visión estratégica de su hija Brianna Mejía, quien se encarga de dar vida a la identidad visual de la marca.

“Aquí, cada detalle, desde diseño del logo hasta la narrativa de comunicación respira modernidad. Juntas vamos a construir una marca con propósito, una mezcla entre tradición y vanguardia”, explicó Mejía en el acto de apertura.

Carlos Hernández y Patricia Hernández.Glauco Moquete/LD

Camila Fajar y Carmen PastorGlauco Moquete/LD

Nicole Rodríguez y Cecilia GuerreroGlauco Moquete/LD

Nicole Kury y Daian Cruz.Glauco Moquete/LD

Carmen Ariza y Francisco Irizarry.Glauco Moquete/LD

Luis Salcedo y María Aristy.Glauco Moquete/LD