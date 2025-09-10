Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Santo Domingo

‘Ella Matthews Luxury Lighting’ abre sus puertas

Iluminación 

  • El establecimiento ofrece una experiencia de asesoría personalizada para quienes buscan rediseñar un espacio o planificar un proyecto arquitectónico.
Bernice Ramírez, Rafael Gómez y Brianna Mejía.

Bernice Ramírez, Rafael Gómez y Brianna Mejía.Glauco Moquete/LD

Avatar del Maritza Morillo
Maritza MorilloSANTO DOMINGO

Con una amplia propuesta de opciones y piezas clave para transformar y redefinir el interiorismo en República Dominicana, abre sus puertas ‘Ella Matthews Luxury Lighting’, un espacio donde la iluminación se convierte en diseño.

La nueva tienda, fundada por Bernice Ramírez, apasionada innata por la decoración de interiores, inicia sus operaciones con una variedad de lámparas diseñadas para perdurar en el tiempo y elevar cualquier ambiente con sofisticación.

En este proyecto, Bernice cuenta con la creatividad y visión estratégica de su hija Brianna Mejía, quien se encarga de dar vida a la identidad visual de la marca.

“Aquí, cada detalle, desde diseño del logo hasta la narrativa de comunicación respira modernidad. Juntas vamos a construir una marca con propósito, una mezcla entre tradición y vanguardia”, explicó Mejía en el acto de apertura.

Carlos Hernández y Patricia Hernández.

Carlos Hernández y Patricia Hernández.Glauco Moquete/LD

Camila Fajar y Carmen Pastor

Camila Fajar y Carmen PastorGlauco Moquete/LD

Nicole Rodríguez y Cecilia Guerrero

Nicole Rodríguez y Cecilia GuerreroGlauco Moquete/LD

Nicole Kury y Daian Cruz

Nicole Kury y Daian Cruz.Glauco Moquete/LD

Carmen Ariza y Francisco Irizarry.

Carmen Ariza y Francisco Irizarry.Glauco Moquete/LD

Luis Salcedo y María Aristy.

Luis Salcedo y María Aristy.Glauco Moquete/LD

La marca invita a experimentar cómo la luz puede influir en la manera en que percibimos el entorno

La marca invita a experimentar cómo la luz puede influir en la manera en que percibimos el entornoGlauco Moquete/LD

