Jumbo presenta en Santiago "Belleza, Soy Yo 2025"

Durante un encuentro con clientes y relacionados ejecutivos de Jumbo en presentaron en Santiago “Belleza, Soy Yo 2025”, una propuesta innovadora que promueve y resalta la esencia única de los dominicanos.

Durante la campaña “Belleza, Soy Yo 2025”, de Jumbo Santiago, el público podrá beneficiarse de más de 150 marcas en descuento y más de 4,500 productos en oferta durante la temporada.

Con esta feria Jumbo busca motivar a los dominicanos a reencontrarse con su propia esencia, mostrando que la belleza no tiene un solo rostro ni responde a un estereotipo, sino que está presente en todas las personas.

Durante el acto celebrado en Ágora Santiago, Katherine Collado, la beauty blogger es la embajadora de la campaña y junto a ella regresan las esperadas Beauty Boxes by La Comparona, disponibles en tres versiones: Cuidado de la Piel, Reparación e Hidratación y Nutrición, con una selección de artículos de belleza diseñados para cubrir diferentes necesidades.

Además, como gran novedad, Jumbo presentó sus marcas exclusivas Face Facts, una propuesta inglesa que llega por primera vez al país, y Líder Body Professional, una línea capilar control caída y revitalizante.

“Con esta campaña queremos resaltar que la belleza dominicana no tiene un único patrón. Tenemos una identidad rica y diversa, y es esa mezcla la que nos hace únicos. En Jumbo celebramos esa autenticidad, impulsando el bienestar y la confianza de la familia dominicana”, expresó Madelyn Martínez, VP de Mercadeo y Retail Financiero de Centro Cuesta Nacional.

Anyelina Guzmán, Brenda Sánchez y Natasha Polanco.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Bielka Hernández, María José Pena Pappaterra, Lixa Marte y Chantal Mera.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Programa

“Belleza, Soy Yo 2025” cuenta con una agenda de actividades que incluye charlas y clases impartidas por expertos en diferentes temas como cuidado del cabello y de la piel, maquillaje, empoderamiento femenino y psicología.

Estas actividades se desarrollarán en sucursales como Ágora Santiago Center, Luperón, San Isidro, San Francisco de Macorís, La Romana, Puerto Plata y Moca, brindando acceso a clientes en gran parte del país.

“En Jumbo nos enorgullece poner al alcance de nuestros clientes una amplia variedad de productos de las principales marcas de belleza y cuidado personal, además de presentar productos exclusivos que responden a distintos estilos de vida y necesidades”, destacó Cinthia Antonio, vicepresidente comercial de Jumbo.

Esta campaña llega acompañada de atractivas ofertas y actividades en todas nuestras sucursales, con el propósito de brindar una experiencia de compra única, cercana y enriquecedora, concluyó.