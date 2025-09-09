Auto Asesores estrena showroom de la marca Toyota

Auto Asesores, empresa líder con 23 años de servicio en el sector automotor, inauguró su nuevo showroom Toyota, con una alianza estratégica con Delta Comercial, donde ofrecen todos los modelos de la marca, en un espacio confortable, de fácil acceso y con una imponente vista al mar Caribe.

Carlos Alvarez, gerente general de Auto Asesores, quien explicó que esta inauguración no solo celebra la renovación de un espacio físico, sino que también celebra el inicio de una nueva etapa en la historia de ambas empresas.

“Hoy, después de 23 años de presencia en este mercado damos un otro paso con el orgullo de contar con un nuevo showroom que representa mucho más que una renovación física; es un espacio que refleja el compromiso continuo que tenemos con nuestros clientes y con la comunidad, es una promesa de seguir innovando, de ofrecerles lo mejor en tecnología, seguridad y experiencia automotriz”, aseguró.

Juan Manuel De La Cruz, Charine Álvarez,José Herrera y Evelyn Elías.Cortesia de los anfitriones.

Lucas Peña, Laura Gamundi y Cristina Peña.Cortesia de los anfitriones.

Francisco Caraballo, Juan M Martina de Oliva y Fernando Cicone.Cortesia de los anfitriones.

Lissette Mesa y Silvanna Najri.Cortesia de los anfitriones.