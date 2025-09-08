Gastronomía
La VIII edición “The Epicure by Paradisus”
Masterclass.
- El chef Leandro Díaz presentó la propuesta “Constanza: sabrosamente inédita” en el restaurante Blue Agave, llevando a los invitados en un viaje sensorial por la cocina de esta región.
La octava edición de “The Epicure by Paradisus” tuvo como escenario el lujoso hotel Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort.
La experiencia incluyó una cena a ocho tiempos en el Restaurante MINA, y dos masterclasses a cargo de los chefs Leandro Díaz, Rosa Lía Mejía y Luigi Puello, quienes deleitaron a los comensales con sus diversas propuestas culinarias en homenaje a la gastronomía dominicana.
Sara Ranghi, Marketing & Brand Development Américas de Meliá Hotels International, expresó su agradecimiento a los estelares chefs que, en esta ocasión, rindieron un tributo especial a la riqueza gastronómica de las diversas regiones de la República Dominicana.