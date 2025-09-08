Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

La VIII edición “The Epicure by Paradisus”

Masterclass.

  • El chef Leandro Díaz presentó la propuesta “Constanza: sabrosamente inédita” en el restaurante Blue Agave, llevando a los invitados en un viaje sensorial por la cocina de esta región.
Chef Luigi Puello, chef Rosa Lía Mejía, Sara Ranghi y chef Leandro Díaz

Chef Luigi Puello, chef Rosa Lía Mejía, Sara Ranghi y chef Leandro DíazCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Listín DiarioSANTO DOMINGO

La octava edición de “The Epicure by Paradisus” tuvo como escenario el lujoso hotel Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort.

La experiencia incluyó una cena a ocho tiempos en el Restaurante MINA, y dos masterclasses a cargo de los chefs Leandro Díaz, Rosa Lía Mejía y Luigi Puello, quienes deleitaron a los comensales con sus diversas propuestas culinarias en homenaje a la gastronomía dominicana.

Sara Ranghi, Marketing & Brand Development Américas de Meliá Hotels International, expresó su agradecimiento a los estelares chefs que, en esta ocasión, rindieron un tributo especial a la riqueza gastronómica de las diversas regiones de la República Dominicana.

Paula Forero, Sara Ranghi, Agustina Vissani y María Beler Salvador.

Paula Forero, Sara Ranghi, Agustina Vissani y María Beler Salvador.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Ernesto Mejía, Ivana Gavrilovic, Audy González y Henry Coradín

Ernesto Mejía, Ivana Gavrilovic, Audy González y Henry CoradínCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Alejandro Abreu, Claritza Paulino, Gina Vicini y Juan Carlos Dávila

Alejandro Abreu, Claritza Paulino, Gina Vicini y Juan Carlos DávilaCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Natalie Rodríguez, Miguel Peña y Ángela Reyes.

Natalie Rodríguez, Miguel Peña y Ángela Reyes.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Indira Rivas, Wáscar Batista, Paula Forero, Kevin Santelises y Francisco Almonte

Indira Rivas, Wáscar Batista, Paula Forero, Kevin Santelises y Francisco AlmonteCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

