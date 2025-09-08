Una propuesta de decoración que celebra la belleza y lo hecho a mano

Con la llegada del verano, ejecutivos de Kasia invitan a sus clientes s redescubrir los espacios del hogar a través de su nueva colección “Summer Breeze”, una propuesta que evoca la frescura, la calma y la inspiración de una temporada que merece ser vivida con intención y belleza.

Durante los meses más cálidos del año, muchas personas sienten el deseo de renovar sus ambientes y la marca responde a ese impulso con una selección curada de piezas artesanales, que transforman cualquier rincón en un refugio sensorial, lleno de encanto y autenticidad.

Desde vajillas hasta objetos de decoración, cada artículo de “Summer Breeze” es una celebración de la vida simple, de esos pequeños lujos cotidianos que elevan lo ordinario a extraordinario.

Anier Barros, Zoila Puello y Doris González.Cortesia de los anfitriones.

Lilian Taveras y Mendy Rodríguez.Cortesia de los anfitriones.

Lorena Crespo y Marilyn Carmona.Cortesia de los anfitriones.

Madeline Arnaud y Brailin Lora.Cortesia de los anfitriones.

“Para nosotros, la artesanía no es solo estética, es propósito. Es honrar lo hecho a mano, lo imperfecto, lo auténtico. Cada pieza tiene una historia, una intención y un alma.” expresó María Laura Howley, propietaria de la empresa.

La colección fue presentada en el showroom de la empresa, donde diseñadores de interiores, arquitectos, creadores de contenido y reconocidas personalidades del mundo del arte y el diseño se reunieron para compartir una tarde marcada por la creatividad y el buen gusto.

“En Kasia creemos en la magia de lo hecho con intención. Esta colección es una invitación a vivir el verano rodeados de belleza, calma y piezas que tienen algo que contar”, comentó María Laura.