La moda como propósito, inclusión y dominicanidad

República Dominicana Fashion Week (RDFW 2025), bajo la dirección ejecutiva de Melkis Díaz, sigue reafirmando su compromiso de posicionar a República Dominicana como destino de moda, al tiempo que impulsa a la nueva generación de diseñadores locales mediante importantes alianzas con plataformas internacionales como Puerto Rico Fashion Week, FDLA, Colombia Moda, Semana de la Moda de Guatemala, Costa Rica Fashion Week, Barranquilla Fashion Week.

“Cada alianza que establecemos fortalece la imagen del país en la industria de la moda global. Estamos construyendo puentes que no solo benefician a nuestros diseñadores, sino que también promueven nuestra cultura, talento e identidad”, afirmó Díaz.

En esta edición la dominicanidad será el eje central resaltando la riqueza creativa, y dedica su agenda a rendir homenaje a las mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, al conmemorarse en octubre el mes de la lucha contra esta enfermedad.

Anamaría García y Ana Margarita GómezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Ircania García y Zuleika Zayas.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Daniuska García, Sebastián Pou y Sofía MakridiCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Mayra Delgado y Adilya Asanova BacikCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Rafael Rivero y Patricia Atiles.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Magdelin Martínez y Bray VargasCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Aliette Marchi y Abraham DíazCORTESíA DE LOS ANFITRIONES