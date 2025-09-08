Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

RD Fashion Week 2025.

La moda como propósito, inclusión y dominicanidad

Coctel

  • El evento se realizará del 1ro al 4 de octubre, en el Hotel Marriott Santo Domingo Piantini.
César Fermín, Melkis Díaz, Patricia Aguilera y Lisbeth Fernández

César Fermín, Melkis Díaz, Patricia Aguilera y Lisbeth Fernández

Listín DiarioSANTO DOMINGO

República Dominicana Fashion Week (RDFW 2025), bajo la dirección ejecutiva de Melkis Díaz, sigue reafirmando su compromiso de posicionar a República Dominicana como destino de moda, al tiempo que impulsa a la nueva generación de diseñadores locales mediante importantes alianzas con plataformas internacionales como Puerto Rico Fashion Week, FDLA, Colombia Moda, Semana de la Moda de Guatemala, Costa Rica Fashion Week, Barranquilla Fashion Week.

“Cada alianza que establecemos fortalece la imagen del país en la industria de la moda global. Estamos construyendo puentes que no solo benefician a nuestros diseñadores, sino que también promueven nuestra cultura, talento e identidad”, afirmó Díaz.

En esta edición la dominicanidad será el eje central resaltando la riqueza creativa, y dedica su agenda a rendir homenaje a las mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, al conmemorarse en octubre el mes de la lucha contra esta enfermedad.

Anamaría García y Ana Margarita Gómez

Anamaría García y Ana Margarita Gómez

Ircania García y Zuleika Zayas.

Ircania García y Zuleika Zayas.

Daniuska García, Sebastián Pou y Sofía Makridi

Daniuska García, Sebastián Pou y Sofía Makridi

Mayra Delgado y Adilya Asanova Bacik

Mayra Delgado y Adilya Asanova Bacik

Rafael Rivero y Patricia Atiles.

Rafael Rivero y Patricia Atiles.

Magdelin Martínez y Bray Vargas

Magdelin Martínez y Bray Vargas

Aliette Marchi y Abraham Díaz

Aliette Marchi y Abraham Díaz

