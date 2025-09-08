Expo NTD Punta Cana 2025 se realizó con éxito en el Gran Salón Bahía del Hotel Gran Palladium, donde los presentes vivieron una experiencia llena de sabores, aromas y conocimientos, de las manos de chefs internacionales.

El propósito de NTD es que este evento sirva como plataforma para mostrar innovaciones, comunicar sobre tendencias en la categoría y a través de los talleres elevar el nivel de la pastelería y repostería en nuestro país.

Por tal motivo, se estará desarrollando esta misma plataforma en distintas regiones del país, y en los lugares más remotos tendrán una versión más módica para los negocios de esas ciudades y zonas aledañas.

Expo NTD se convierte en otro espacio más con el cual contribuye al turismo de la República Dominicana, impartiendo conocimiento y elevando el nivel de cada Chef, que tienen en sus manos la responsabilidad de crear experiencias para sus huéspedes.

Así lo informó Frank Sánchez, gerente comercial de NTD Ingredientes para República Dominicana, quien explicó que este espacio ha sido creado especialmente para sus clientes, aliados y apasionados por el arte de hornear.

Argely Vargas, Iván Monroig y Miguel Ángel GarridoCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Alfredo Martínez, Carlos Pilay y Eduardo ValdezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Lilian Fuji y Plácido VicenteCORTESíA DE LOS ANFITRIONES