Comunidad de empresarias organiza encuentro internacional

Recientemente fue realizado el primer encuentro internacional de empresarias “E+1RD", en el hotel Catalonia.

La actividad formó parte de la agenda de diversas conferencias con el tema central "Del Ego al alma: reconectando con lo esencial", dictadas por los conferencistas, Antonio Coronado, Rosario Silva Bravo, Xavi Herrera, Carmen Pimentel y Jissell Espinal.

Partiendo de un networking real tanto empresarias como escritoras tuvieron la oportunidad de realizar alianzas estratégicas para sus productos y servicios.

Durante la actividad también se realizó la primera entrega del premio ISIS 2025, a través del cual fueron reconocidas mujeres y hombres que han dedicado su vida a compartir sus conocimientos logrando desde sus proyectos, convertirlos en propósito de vida.

Premiados

Entre los galardonados estuvieron, Jissell Espinal, Victoria García; Ely Figueroa, Sofía Rojas Goico, Arelis Morán, Gisela Eusebio Rodríguez, Marisol Casola, Rosario Silva Bravo,

También recibió un reconocimiento especial, Xavi Herrera y el gran premio Isis del Año fue para la diseñadora de moda, Marisol Henríquez.

Al culminar el acto su creadora y productora, Miosotis Joaquín, agradeció la oportunidad de reconocer los valores y el equilibrio del ego, ya que este destruye a los seres humanos y no permite que los proyectos crezcan.

La noche finalizó con la cena de gala y la participación artística de Natalie Joa y Joal.