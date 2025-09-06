Guía de buenos modales para la oficina

Con la idea de motivar un ambiente de colaboración y armonía en el ámbito laboral, la Escuela de Protocolo de Washington (PSOW) líder mundial en la capacitación de etiqueta corporativa, ha propuesto la celebración del ‘Día de Llevar los Modales al Trabajo’, cada 7 de septiembre.

La lista de modales en la oficina, de la Escuela de Protocolo de Washington (PSOW), la compartimos a continuación:

1) Sé amable. Una sonrisa y una palabra cortés pueden mejorar el día de estrés y presión de cualquier compañero de trabajo. Un trato amistoso promueve un ambiente de colaboración y de éxito en el trabajo.

2) Sé confiable. Un profesional que inspira confianza es muy valorado por la empresa y por sus compañeros.

3) Sé receptivo a la integración de nuevos miembros. Dedica tiempo para conocer a nuevos integrantes de la empresa y ofrece tu colaboración como un aporte a sus funciones. Ese puede ser el inicio de una gran relación laboral.

4) Mantén una actitud positiva. Una buena actitud es fundamental para enfrentar situaciones difíciles y desarrollar un eficaz trabajo en equipo. Además, es vital en la atención al cliente.

5) Recuerda nombres. Llama a las personas por su nombre, sin importar el tamaño de la empresa. Este detalle estrecha relaciones y compromete a los miembros del equipo a realizar una mejor labor.

6) Trata los conflictos con tacto. Nadie escapa a los conflictos aun estando acompañado de los mejores profesionales. Lo importante es saber manejarlos con delicadeza y en muchas ocasiones, en privado. Así evitarás un momento incómodo y se resolverá de mejor forma.

7) Mantente enfocado. No permitas que asuntos personales afecten tu rendimiento laboral. Deja los problemas de tu vida privada a un lado, tus compañeros de trabajo y tu jefe lo apreciarán bastante.

8) Escucha. En lo laboral también se aplica: “escuchar el doble de lo que se habla”. Escucha las opiniones e inquietudes de los demás del equipo. Poner esto en práctica, evita problemas de comunicación que pueden restar a tu progreso profesional.

9) Sé puntual. La puntualidad significa estar a tiempo. Aplica a todo: entrega de documentos, trabajos asignados, hacer una llamada, llegar a tiempo, no abusar con los tiempos de receso o almuerzo, etcétera. Ser impuntual no significa falta de tiempo sino falta de educación. Estar a tiempo demuestra respeto a la empresa, a tus jefes y a tus compañeros de trabajo.

10) Actúa de forma elegante. La elegancia también se aplica al comportamiento en el ámbito corporativo. Una de las mejores formas de poner de manifiesto los buenos modales es a través de un trato elegante. En la oficina ignora los chismes y cuida tu vocabulario.

11) A esta lista yo le sumo el respeto. Trata a tus compañeros de trabajo, en igualdad de condiciones, sin importar su condición social o económica.

12) Por último, pon en práctica la discreción, pues una persona discreta se gana la confianza de todos.