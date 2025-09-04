La III edición del Restaurant Week Santiago

Desde el pasado lunes 1 de septiembre, Santiago de los Caballeros esta siendo escenario de la tercera edición del Restaurant Week Santiago 2025, una iniciativa de la Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores), junto a la Asociación Dominicana de Restaurantes (Aderes) y la Unión Gastronómica de Santiago (Ugasa).

El evento que une a 35 restaurantes locales ha logrado consolidarse en Santiago como una de las citas más esperadas por comensales y chefs.

En esta edición, los restaurantes participantes ofrecerán menús especiales de dos y tres tiempos a precios accesibles, maridados con bebidas de reconocidas marcas aliadas.

Durante el encuentro, celebrado en el restaurante La Porteña, Giancarlo Bonarelli, presidente de (Aderes), resaltó la importancia del encuentro culinario para el desarrollo turístico y económico de la zona.

“Santiago se ha convertido en un referente gastronómico en constante crecimiento. Esta edición del Restaurant Week Santiago refuerza nuestro compromiso de continuar posicionando tanto la propuesta culinaria de la región, como de todo el país, en la categoría de destino internacional”, expresó.

