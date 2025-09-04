Enae Business School
Empresas dominicanas reciben formación gratuita en IA
Capacitación
- El encuentro se centró en la innovación de nuevas tecnologías, con una exhibición de tesis de un grupo selecto de egresados, lo que permitió a los asistentes observar de primera mano el potencial de los futuros líderes.
Enae Business School realizó una jornada de networking en la Universidad APEC donde ofrecieron un año de formación gratuita en Inteligencia Artificial y carreras STEM a líderes, ejecutivos y emprendedores con el objetivo de impulsar la capacitación y el desarrollo del sector empresarial del país.
Este año, la plataforma es de acceso ilimitado al programa de educación continua; Enae busca que las organizaciones participantes capaciten a las empresas dominicanas con herramientas a la vanguardia y necesarias en digitalización para enfrentar la competitividad global.
Miguel López, director general de la academia, expresó: “Estamos convencidos de que la formación continua es clave para el éxito en un mercado en constante cambio. La actividad es un paso firme para dotar a las empresas de la República Dominicana con los conocimientos y habilidades que necesitan para liderar la transformación digital.”