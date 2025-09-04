Empresas dominicanas reciben formación gratuita en IA

Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
  • El encuentro se centró en la innovación de nuevas tecnologías, con una exhibición de tesis de un grupo selecto de egresados, lo que permitió a los asistentes observar de primera mano el potencial de los futuros líderes.
Miguel López, Paula Disla, Paloma Fernández, Celeste Roa y Jesús Gambín.

Miguel López, Paula Disla, Paloma Fernández, Celeste Roa y Jesús Gambín.Cortesia de los anfitriones.

Listín DiarioSanto Domingo.

Enae Business School realizó una jornada de networking en la Universidad APEC donde ofrecieron un año de formación gratuita en Inteligencia Artificial y carreras STEM a líderes, ejecutivos y emprendedores con el objetivo de impulsar la capacitación y el desarrollo del sector empresarial del país.

Este año, la plataforma es de acceso ilimitado al programa de educación continua; Enae busca que las organizaciones participantes capaciten a las empresas dominicanas con herramientas a la vanguardia y necesarias en digitalización para enfrentar la competitividad global.

Miguel López, director general de la academia, expresó: “Estamos convencidos de que la formación continua es clave para el éxito en un mercado en constante cambio. La actividad es un paso firme para dotar a las empresas de la República Dominicana con los conocimientos y habilidades que necesitan para liderar la transformación digital.”

