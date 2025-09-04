El éxito de la cuarta edición del Torneo Almuerzo de Negocios

Punta Espada Golf Club, en Cap Cana, fue el escenario de la cuarta edición del Torneo Almuerzo de Negocios, consolidándose como la parada del Tour de Campeones, una plataforma que impulsa las relaciones comerciales a través del deporte y la camaradería.

Claudio Hirujo, en representación de Publicitaria Contacto, destacó el valor de que el encuentro sea un espacio de conexión y fortalecimiento de la comunidad empresarial dominicana.

“Esta edición del torneo reafirma su carácter como una cita única en el país, diseñada para estrechar lazos comerciales, impulsar nuevos proyectos e incentivar inversiones, en un entorno que combina golf de clase mundial y networking empresarial de alto impacto”, explicó.

A la ceremonia de premiación asistieron personalidades, quienes entregaron los galardones en las diferentes categorías: Categoría A: premiada por José Alberto Adam (Equifax) y Alexis Santana (Punta Espada Golf Club); Categoría B: premiada por Ysidro García, hijo; y Categoría C: premiada por Joaquín Zaglul (Publicitaria Contacto) y Claudio Emilio Hirujo (Lubricantes Amalie).