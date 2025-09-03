Alianza estratégica
Tintarella y Valtir en favor de la seguridad vial
Aporte.
- En el acto se presentó un estudio que revela el impacto de los accidentes de tránsito en República Dominicana
Motivados por aportar para mejorar el sistema de transporte en las carreteras del país, ejecutivos de las empresas Tintarella y Valtir presentaron un portafolio de soluciones de mantenimiento.
La propuesta, enfocada en contribuir para disminuir los desafíos en materia de seguridad vial incluye la elaboración de un plan nacional de mantenimiento vial piloto, dividido por secciones y los tramos más vulnerables, con criterios técnicos, financieros y sociales.
“Cuando salimos de nuestras casas, no tenemos forma de escapar a la realidad del tránsito. Esto nos afecta a todos por igual y con la misma intensidad”, expresó Martín Gómez, presidente de Tintarella.
Las vías propuestas para iniciar son la autopista Duarte, Las Américas, autopista del Coral, carretera de Samaná y autopista del Sur. La iniciativa recomienda promover la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso de licitación y ejecución, además de educar a la ciudadanía sobre el tema.