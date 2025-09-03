Tintarella y Valtir en favor de la seguridad vial

Motivados por aportar para mejorar el sistema de transporte en las carreteras del país, ejecutivos de las empresas Tintarella y Valtir presentaron un portafolio de soluciones de mantenimiento.

La propuesta, enfocada en contribuir para disminuir los desafíos en materia de seguridad vial incluye la elaboración de un plan nacional de mantenimiento vial piloto, dividido por secciones y los tramos más vulnerables, con criterios técnicos, financieros y sociales.

“Cuando salimos de nuestras casas, no tenemos forma de escapar a la realidad del tránsito. Esto nos afecta a todos por igual y con la misma intensidad”, expresó Martín Gómez, presidente de Tintarella.

Las vías propuestas para iniciar son la autopista Duarte, Las Américas, autopista del Coral, carretera de Samaná y autopista del Sur. La iniciativa recomienda promover la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso de licitación y ejecución, además de educar a la ciudadanía sobre el tema.

Mícalo Bermúdez, Gema Hidalgo de Vargas, Bethania de Rizek y Héctor José Rizek.Glauco Moquete/LD

Sarah Elisa Gómez Rizek, Roxana Rizek de Acebal y Mariella Acebal Rizek.GLAUCO MOQUET/LD

Alfredo Acebal y Mariela Acebal de Rizek.Glauco Moquete/LD

Andrés Sanlley y Juan José Núñez.GLAUCO MOQUET/LD

Juan Sebastián Franco y Diego Prida.GLAUCO MOQUET/LD

José Núñez y Luis Ernesto Peña.GLAUCO MOQUET/LD

Luis Herrera, Hostos Rizik y Pascual Cruz.GLAUCO MOQUET/LD