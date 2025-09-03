Marivell Contreras se juramenta como presidente de Acroarte

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) realizó la ceremonia de juramentación de la nueva directiva de la institución que encabeza Marivell Contreras, que gestionará este gremio de profesionales de la comunicación y la crónica durante el período 2025-2027.

El encuentro inició con Pavel Núñez, quien que rindió homenaje a Sonia Silvestre, Víctor Víctor, Anthony Ríos y Yaqui Núñez del Risco.

La actividad continuó con la Juramentación del Comité Ejecutivo Nacional que además de Contreras, está compuesto por José D’ Laura, Máximo Jiménez, Marino Guzmán, Angela Genao, Glennys Jiménez, Viancamely Alcántara, Enrique Medina y Ramón Paulino realizada por el presidente de la Comisión Electoral, el doctor Juan Antonio Mejía.

Luego siguió el juramento del equipo de la filial de Santiago encabezada por Ney Zapata, quien junto María Luisa Estévez, Rafael Eusebio, Claudio Concepción, Héctor Cepín, Carlos Cruz y Mercedes Cepeda, trabajará por el bienestar del los miembros de la regián Norte.

Los discursos estuvieron a cargo de Wanda Sánchez, presidente saliente de la entidad quien pronunció unas palabras donde resumió parte de su gestión y agradeció el apoyo recibido durante la misma, dentro y fuera de Acroarte, lo cual fue homologado por la presidente de la Filial Acroarte Santiago, Yamira Taveras que hizo un recorrido por sus distintas iniciativas, mientras que Ney Zapata y Marivell Contreras proyectaron sus programas de trabajo para el período 2025-2027.

“Somos servidores de Acroarte desde todos los ángulos. Por eso consideramos que es un honor y un compromiso renovado asumir nuevamente la presidencia de esta noble institución, que es mucho más que una organización profesional; Acroarte es una casa de sueños, una plataforma de desarrollo y una voz para quienes hacemos y contamos el arte en sus múltiples formas”, afirmó Contreras.

Joel Henriquez y Rafael Paz.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Glorias Reyes, Marivell Contreras y Jatnna TavarezCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Ney Zapata, Carlos T. Martinez, Zoila Puello, Karina Alalcon y Wanda SánchezCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES