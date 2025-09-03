Live Aqua Punta Cana sigue la ruta hacia The Wedding Event

En una mágica terraza ubicada en el hotel Live Aqua Punta Cana recibieron la bienvenida los invitados especiales de The Wedding Event Bridal & Resorts Runway, una jornada que celebra el arte, el lujo y la inspiración nupcial.

Este segundo encuentro de activación, rumbo al gran evento programado para marzo de 2026, fue posible gracias a la alianza estratégica entre la revista Bodas A La Moda y Live Aqua Punta Cana, consolidando un espacio de networking y estilo donde la elegancia y la creatividad se fusionaron con la calidez caribeña.

Talentos y marcas que se unen a la iniciativa

Los invitados disfrutaron de la propuesta de los diseñadores icónicos Giannina Azar, Leonardo Fifth, Avenue, junto a los jóvenes talentos: Oriana Lucas, Nicole Cochón, Starlin De Holma y Distrito 79.

El encuentro contó con el apoyo de las marcas Live Aqua Punta Cana, Elizabeth Arden, Kokie Cosmetics, Agrado Cosmetics, La Coqueta con Morocanoil y Anyeli Payero.

Aalayah González, Dhayra Hernández y Dhiara HernándezJulio César Peña/LD

Orina Lucas y Patricia Lucas.Julio César Peña/LD

Ismaira Paniagua y Jessica Pérez.Julio César Peña/LD

Manuel Darío Vargas y Nelson MarteJulio César Peña/LD

Jenny Mancera y María Eugenia MeraJulio César Peña/LD

Gladys Rodríguez y Martín ValdezJulio César Peña/LD

Mannelik Ortega y Nicole Cochón.Julio César Peña/LD

Neyci de la Cruz y Anyely Payero.Julio César Peña/LD