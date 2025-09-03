coctel
Live Aqua Punta Cana sigue la ruta hacia The Wedding Event
Pasarela
En una mágica terraza ubicada en el hotel Live Aqua Punta Cana recibieron la bienvenida los invitados especiales de The Wedding Event Bridal & Resorts Runway, una jornada que celebra el arte, el lujo y la inspiración nupcial.
Este segundo encuentro de activación, rumbo al gran evento programado para marzo de 2026, fue posible gracias a la alianza estratégica entre la revista Bodas A La Moda y Live Aqua Punta Cana, consolidando un espacio de networking y estilo donde la elegancia y la creatividad se fusionaron con la calidez caribeña.
Talentos y marcas que se unen a la iniciativa
Los invitados disfrutaron de la propuesta de los diseñadores icónicos Giannina Azar, Leonardo Fifth, Avenue, junto a los jóvenes talentos: Oriana Lucas, Nicole Cochón, Starlin De Holma y Distrito 79.
El encuentro contó con el apoyo de las marcas Live Aqua Punta Cana, Elizabeth Arden, Kokie Cosmetics, Agrado Cosmetics, La Coqueta con Morocanoil y Anyeli Payero.