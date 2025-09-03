Dream Project presenta iniciativas innovadores en cierre de programa

El programa "Soy mi propia jefa" celebró el cierre de su más reciente entrega, con la presentación de innovadores proyectos de emprendedurismo desarrollados por las participantes, ante un jurado de primer nivel.

El proyecto es una iniciativa implementada por la Fundación Dream Project con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para el fomento de las competencias empresariales y de liderazgo de jóvenes mujeres dominicanas.

"Soy mi propia jefa" es un programa intensivo diseñado para mujeres de 18 a 30 años que buscan crear su propio negocio. Las participantes adquieren conocimientos en gestión financiera, planificación estratégica, liderazgo y habilidades para la vida, así como formación en inglés profesional.

Participantes del programa soy mi propia jefa.Cortesia de los anfitriones.

Las cinco emprendedoras seleccionadas para recibir el apoyo económico y de mentoría para el desarrollo de su proyecto empresarial fueron Nathalia Álvarez Durán (industria de repostería), Gisel Sánchez (área bienestar), Massieli Pichardo Hidalgo (productos naturales), Anael Ogando Adames (lencería) y Clarimar Durán (cuidado de uñas).

Juan Antonio Hernández, en representación del jurado, expresó: “Un rotundo éxito. Aplaudo la creatividad y el espíritu de superación de las participantes. Les auguro más éxitos a ellas y a toda la directiva de la Fundación Dream Project por apostar a los sueños de una juventud visionaria.”