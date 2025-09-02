Detalles del Rally Playero Isuzu 2025

Representantes del Rally Playero Isuzu ofrecieron los detalles de su decimosexta edición, una iniciativa que desde sus inicios se ha consolidado como una de las experiencias off-road más auténticas y esperadas de la región.

La actividad pautada para los días 26, 27 y 28 de septiembre, reunirá a cientos de entusiastas del motor, la aventura y la vida al aire libre que viven a plenitud este tipo travesía y entretenimiento en entornos naturales privilegiados.

Durante más de una década, el Rally Playero ha sido escenario de la pasión por las disciplinas Buggy, Fourwheel, Enduro, Dual y Jeeps, ofreciendo rutas diseñadas para el máximo disfrute y la conexión con la naturaleza.

Según explican los organizadores, Cristhian Rosario y Kenny Tejeda, en un material de prensa, en cada edición, la comunidad de participantes y espectadores ha convertido este encuentro en una verdadera fiesta de integración.

Karla Correa y Mariana GibelyCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

El programa oficial del Rally Playero Isuzu 2025 inicia el viernes 26 con un recorrido por caminos rurales fuera de carretera, partiendo desde Santo Domingo hasta llegar a Punta Cana.

El sábado 27 estará dedicado a la integración en el campamento ubicado en el campo de golf del Pearl Beach Club, donde se realizarán actividades al aire libre y dinámicas de convivencia.

El broche de oro del sábado será el esperado Festival Playero, un espectáculo vibrante de música y entretenimiento frente a la playa de Cabeza de Toro, en Pearl Beach Club.

El cartel artístico estará compuesto por; Los Hermanos Rosario, Iconos del merengue dominicano. También el grupo típico Urbanda y el DJ Eduardo De León, mezclará sus ritmos electrónicos y tropicales para mantener la fiesta encendida.

Paola José y Sharen BorbónCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Roosvelt Sánchez y Edward DuranCORTESíA DE LOS ANFITRIONES