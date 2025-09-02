Cronistas Sociales entregan el "Premio Excelencia Estudiantil"

La Asociación Dominicana de Cronistas Sociales celebró su tradicional Premio Excelencia Estudiantil ADCS 2024-2025, donde se reconocieron a estudiantes ejemplares por sus altas calificaciones.

Durante el acto de premiación realizado en el Colegio Dominicano de Periodistas brillaron con el máximo galardón Benjamín Salvatore Javier Morillo y Rosa Marie Espinosa Díaz, del nivel secundario, junto a los hermanos Samuel Alonso Baró Sánchez y Alejandro José Baró Sánchez, del nivel primario.

Mirna Pimentel, presidenta de la entidad que agrupa a los periodistas de la crónica rosa, incentivó a los niños a tener la disciplina para estudiar, puesto que cada esfuerzo y dedicación a prepararse para ser buenos profesionales tiene su recompensa.

“Como cada año, esta iniciativa reconoce a los hijos e hijas de nuestra membresía por su destacado desempeño académico. En este año electivo 2024-2025, los estudiantes demostraron su entusiasmo y compromiso, cualidades que los convertirán en excelentes profesionales”, afirmó Mirna Pimentel.

Expresó que durante la premiación, se reconocieron a estudiantes de nivel primario y secundario en tres categorías: “Excelencia Académica”, “Destacado rendimiento Académico” y “Buen desempeño académico”, valorando no solo sus calificaciones, sino también el esfuerzo y la dedicación de cada estudiante, sus padres y familiares.

“Gracias a nuestros niños y niñas por su energía y alegría contagiosa. Esta celebración que nos une cada año reafirma el valor y la importancia de compartir en familia”, expresó Pimentel

Durante el acto se bonos, mochilas y otros útiles, escolares, mientras que en las categorías más altas de Excelencia Estudiantil se entregaron laptops y tablets; gracias a los padrinos de la asociación, como el Banco Popular Dominicano, Voluntariado Bsnreservas, Renew, Sambil Santo Domingo

Tras la premiación, la alegría se trasladó a Sambil Santo Domingo, donde los pequeños junto a su familia disfrutaron de un espacio de alegría entre juegos, descubrimientos y momentos memorables, haciendo del día un encuentro memorable para los pequeños y sus padres.

Mirna Pimentel, Sarah Rosario Matos y María Isabel MatosCORTESíA DE LOS ANFITRIONES