Cementerio Puerta del Cielo recibe certificación internacional

Parque Cementerio Puerta del Cielo, empresa dedicada al sector funerario fue la certificada con el ISO 9001:2015, otorgada por la Aenor, un reconocimiento que avala que esta institución líder cumple con los más altos estándares internacionales de gestión de calidad y mejora continua en sus procesos y servicios.

"Recibir esta certificación no es solamente un reconocimiento a nuestros procesos, sino al compromiso y la disciplina con la que trabajamos cada día", dijo Leonardo Vargas, presidente de la empresa.

Este logro refleja que contamos con un sistema de gestión de calidad enfocado en ofrecer lo mejor a cada familia que busca un lugar digno para el descanso de su ser querido, concluyó.

El director de Aenor, Ariel Espejo, resaltó el gran trabajo realizado por Puerta del Cielo, su compromiso con la calidad y la gran labor que ha realizado cada miembro de esa organización para mantener sus estándares de excelencia.

Indicó que esta certificación ISO confirma el esfuerzo de la organización por fortalecer sus procesos, garantizando servicios de excelencia y reafirmando su reconocido liderazgo en el sector funerario de la República Dominicana.

Con esta acreditación, Parque Cementerio Puerta del Cielo se consolida como una institución referente de excelencia y profesionalismo reafirmando su compromiso con la mejora continua y con la satisfacción de las familias que confían en sus servicios exequiales.