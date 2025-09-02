Avon renueva su línea Far Away para la mujer

Con una visión moderna y poderosa, ejecutivos de la marca Avon presentaron la renovada imagen de su emblemática colección de fragancias Far Away, que por 30 años ha representado feminidad y libertad.

Hoy, Far Away vuelve con un diseño moderno y una nueva identidad pensada para celebrar la autenticidad y el poder de elegir quién se quiere ser. Esta renovada colección presenta una línea premium de cinco fragancias al alcance de todas las mujeres, creadas por perfumistas de clase mundial.

Cada una de las fragancias de Far Away es una declaración personal. Esta nueva imagen fortalece nuestro portafolio con propuestas innovadoras que conectan emocionalmente con las mujeres, en sintonía con sus valores y estilos de vida”, afirmó Ana López, Gerente de Ventas de Avon República Dominicana.

Este relanzamiento es una invitación a redescubrir la esencia propia, esa que se transforma y se expresa en cada etapa, emoción y elección. Cada aroma de la colección representa un universo:

Far Away Original, Beyond The Moon, Beyond, Splendoria y Glamour, son las nuevas propuestas que regresan para reafirmar el compromiso y sostenibilidad de la marca en el país.