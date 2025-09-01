Un foro que promueve el emprendimiento cultural y la economía

Con el objetivo de promover el emprendimiento, la innovación y la sostenibilidad en las industrias creativas como dinamizador de la economía naranja, se realizará la quinta edición del Foro Caribe Naranja, con el tema “Emprendimiento Cultural y Creativo”. “Innovación, sostenibilidad e impacto”, un evento organizado por Switch⎟Havas y SIP Group.

El evento se realizará el martes 7 de octubre con la participación de líderes, gestores y emprendedores culturales, artistas y representantes de incubadoras y aceleradoras de empresas creativas.

También juntará a expertos en negocios y gestión cultural, ejecutivos bancarios y de fondos de inversión, así como especialistas en sostenibilidad económica de proyectos culturales.

Foro Caribe Naranja es un escenario de reflexión y acción donde se abordan temas clave como la profesionalización de los oficios creativos, el acceso a financiamiento, la digitalización de la cultura y la generación de modelos de negocio sostenibles.

Durante la jornada, en la que también intervendrán dos expertos internacionales, se desarrollarán conferencias magistrales, paneles y sesiones de networking que permitirán a los participantes conectar con aliados estratégicos y explorar nuevos mercados y fortalecer sus proyectos culturales con herramientas tecnológicas innovadoras.

“En un mundo donde la creatividad se ha convertido en motor de desarrollo económico y social, es fundamental brindar plataformas que impulsen a nuestros emprendedores culturales y creativos, potenciando su impacto en la región y proyectando al Caribe como un hub de innovación cultural”, expresó José Grateraux, CEO de Switch⎟ Havas.