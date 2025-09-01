Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Un homenaje a Gabriel García Márquez

Literatura

  • La obra constituye una visión de escritores dominicanos sobre la vida y obra del escritor colombiano.
Ofelia Berrido, Dario Villamizar, Verónica Sención y Abil Peralta Agüero.

Avatar del Rosy Santana Feliz
Rosy Santana FelizSanto Domingo.

La Fundación Cultural Verónica Sención y el Café Literario presentaron la obra “Gabriel García Márquez: una mirada de escritores dominicanos”.

Con la coordinación de Verónica Sención, el libro contiene interesantes ilustraciones con imágenes de la exposición Macondo, en Santo Domingo 2023, y se convierte en un homenaje a la vida del escritor colombiano

La publicación cuenta con una veintena de obras que el maestro José Cestero, Premio Nacional de Artes Visuales 2015, elaboró inspirado en la afamada novela “Cien años de soledad”, Premio Nobel de Literatura 1982.

Adriana Nappo y Rafael Tejeda.

José Miguel Gómez, Rosemary Cruz Mejía, Emilia Peryra y Mateo Morrison.

Sergio Rodríguez, Alexandra Jaimes y José Gómez.

Alexander Gómez y José Miguel Soto.

Isabel Cortés, Rodrigo Torrejano y Laura Pérez.

Mirian Molina y Eduardo Ortiz.

