Un homenaje a Gabriel García Márquez

La Fundación Cultural Verónica Sención y el Café Literario presentaron la obra “Gabriel García Márquez: una mirada de escritores dominicanos”.

Con la coordinación de Verónica Sención, el libro contiene interesantes ilustraciones con imágenes de la exposición Macondo, en Santo Domingo 2023, y se convierte en un homenaje a la vida del escritor colombiano

La publicación cuenta con una veintena de obras que el maestro José Cestero, Premio Nacional de Artes Visuales 2015, elaboró inspirado en la afamada novela “Cien años de soledad”, Premio Nobel de Literatura 1982.

Adriana Nappo y Rafael Tejeda.Glauco Moquete/LD

José Miguel Gómez, Rosemary Cruz Mejía, Emilia Peryra y Mateo Morrison.Glauco moquete/ld.

Sergio Rodríguez, Alexandra Jaimes y José Gómez.Glauco Moquete/LD

Alexander Gómez y José Miguel Soto.Glauco Moquete/LD

Isabel Cortés, Rodrigo Torrejano y Laura Pérez.Glauco Moquete/LD