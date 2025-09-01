Entidades firman acuerdo en favor de las comunidades

En un esfuerzo conjunto para fortalecer la preparación y respuesta ante emergencias climáticas en comunidades vulnerables, Nature Power Foundation y la Cruz Roja Dominicana firmaron un acuerdo de cooperación.

El pacto busca transformar las comunidades verdes que operan con energía limpia, en refugios energéticos para emergencias al servicio de la población, especialmente en la región Sur del país.

“Cada Nature Village será un centro de emergencia, aprovechando su condición de comunidades autosuficientes donde los servicios básicos para la subsistencia humana, como el agua y la energía, están asegurados”, destacó la Laura Amelia Rojas Pereyra, directora ejecutiva y fundadora de Nature Power Foundation.

El director general de la Cruz Roja Dominicana,

Blaurio Alcántara, puntualizó que esta alianza fortalece la capacidad de anticipación, respuesta y recuperación de las comunidades rurales ante desastres naturales.

“Una comunidad con energía, acceso a agua y formación en gestión de riesgos es una comunidad que puede salvar vidas desde dentro”, afirmó Alcántara.

Las instituciones resaltaron que la gestión de riesgos no es solo respuesta, sino también mitigación y protección, y que con cada panel solar, con cada intervención para llevar servicios básicos, se construyen territorios más seguros y preparados ante situaciones de emergencias.