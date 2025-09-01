Cruise Season Summit analiza los retos del turísticos de Puerto Plata

Durante el segundo Cruise Season Summit, fueron evaluados los retos turísticos de cruceros en Puerto Plata y sus perspectivas de crecimiento por expertos de la industria.

La actividad fue realizada en las instalaciones del hotel Iberostar Costa Dorada, y fue una iniciativa de Nice Dominicana.

El primer panel fue moderado por Junior García, junto con invitados de la actividad, quienes evaluaron la experiencia de los visitantes que escogen un pasadía en los hoteles de la zona durante su visita a Puerto Plata.

El segundo panel contó con la participación de Grecia Gómez, directora ejecutiva de Asohonoter, Nilson Martínez vicepresidente de la Cámara de Comercio, quienes plantearon la necesidad de garantizar el ordenamiento del tránsito, mantener los atractivos de la ciudad y la supervisión de los prestadores de servicios, así como la oferta de la Cámara de Comercio de dar asistencia a los empresarios interesados en invertir en la ciudad.

El Clúster Turístico de Santiago presentó además los principales atractivos culturales, históricos y gastronómicos que ofrece esa ciudad como destino alterno para los visitantes de cruceros, como parte de la iniciativa “Dos ciudades, un destino”.

Leonardo Medrano, CEO de Nice Dominicana y director de Turismo del Ayuntamiento Municipal, destacó que actualmente el Cabildo está trabajando en la creación del Paseo de la Música y en crear nuevos espacios atractivos para tomarse fotos y tener recuerdos del destino.