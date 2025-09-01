Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Las Sociales

Academia Latinoamericana y Medicos Internacional

La quinta jornada internacional Aladome Fdila-RD

Salud bucal


Leonel Fernández y Rosa Daysi Agramonte.Cortesia de los anfitriones.

Listín DiarioSanto Domingo.

La Academia Latinoamericana de Odontólogos y Médicos Internacional (Aladome), realizó la quinta Jornada Internacional, Aladome Fdila-RD, el foro de la salud y la educación mundial en Santo Domingo.

La actividad  fue encabezada por la doctora, Rosa Daysi Agramonte, quien destacó que la misma se ha convertido en un encuentro trascendental para la ciencia, la salud y la filantropía.

Durante la jornada de tres días se desarrollaron  temas relacionado con la salud bucal, así como programa de asistencia social, y talleres de estética, blanqueamiento y restauración.

El encuentro participaron médicos, odontólogos y profesionales de las ciencias de la salud, interesados en intercambiar conocimientos de alto nivel y participar en una agenda científica y humanista. 

Asimismo, la especialista señaló que esta jornada busca recaudar fondos para ancianos y niños en situación vulnerable en República Dominicana.

Vanda Domingoz, Diogenez Bastidas, Lizbeth Jerez y Silvana Alzogaray.Cortesia de los anfitriones.

