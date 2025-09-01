La Academia Latinoamericana de Odontólogos y Médicos Internacional (Aladome), realizó la quinta Jornada Internacional, Aladome Fdila-RD, el foro de la salud y la educación mundial en Santo Domingo.

La actividad fue encabezada por la doctora, Rosa Daysi Agramonte, quien destacó que la misma se ha convertido en un encuentro trascendental para la ciencia, la salud y la filantropía.

Durante la jornada de tres días se desarrollaron temas relacionado con la salud bucal, así como programa de asistencia social, y talleres de estética, blanqueamiento y restauración.

El encuentro participaron médicos, odontólogos y profesionales de las ciencias de la salud, interesados en intercambiar conocimientos de alto nivel y participar en una agenda científica y humanista.

Asimismo, la especialista señaló que esta jornada busca recaudar fondos para ancianos y niños en situación vulnerable en República Dominicana.