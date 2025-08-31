Una capacitación sobre seguridad social

La Superintendencia de Pensiones (Sipen), la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu) y la Administradora de Fondos de Pensiones AFP Reservas iniciaron el diplomado “Regulación, Inversiones, Trabajadores y Ahorros (RITA)”, que contribuirá al desarrollo de una visión integral y crítica del sistema previsional dominicano.

Mediante este programa, serán entrenados profesionales de AFP Reservas en temas claves como la norma que rige el sistema, los mecanismos de regulación, los desafíos estructurales y las buenas prácticas que inciden en la gestión del régimen previsional.

La capacitación proporcionará una formación que permitirá fortalecer las competencias técnicas, normativas y operativas de los participantes y a la vez forma parte de las iniciativas de educación continua orientadas a promover el adiestramiento permanente de profesionales vinculados al sistema de seguridad social y pensiones.

El Superintendente de Pensiones, Francisco Torres, expresó: “Desde la SIPEN reafirmamos nuestro respaldo a todas las acciones que promuevan la capacitación especializada. Un sistema previsional sólido se construye con colaboradores conscientes de la trascendencia de su labor”.

Carmen Pichardo, Jorge Ramos, Arianny Pérez y Priscilla Montás.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

José Martí, Tanzania Reynoso, Henry Fuentes, Annerys Rodríguez y Jorge Dargam.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Walter Lendor, Antonio Giraldi, Patricia Matos, Germania Pellerano, Claudia Acra y Amaury Pérez.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES