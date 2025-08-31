Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Cadillac presenta la nueva Escalade

Auto

Alexis Anselin, Aníbal Rodríguez, Iván Duque, Ailin Lockward y Welington Marte

Avatar del Listín Diario
Listín Diario

La marca Cadillac, representada en el país por Santo Domingo Motors, presentó su nueva Cadillac Escalade 2025, una SUV que fusiona lujo, tecnología de vanguardia y poder automotriz.

El encuentro, que combinó sofisticación, análisis geopolítico y networking empresarial de alto nivel, fue realizado en alianza con Barna Management School.

Como parte de la agenda se incluyó la conferencia magistral “Geopolítica y comercio exterior: oportunidades y desafíos para la República Dominicana”, a cargo del expresidente colombiano Iván Duque, quien compartió su visión sobre los retos globales y las oportunidades que enfrenta el país en el contexto internacional.

Aníbal Rodríguez, presidente de Santo Domingo Motors, dijo: “Esta noche es la unión de dos fuerzas transformadoras: el análisis que impulsa el cambio y la tecnología que mueve el mundo desde el volante de un vehículo extraordinario

José Luis Benzán, Ricardo Torres y Jamile Rodríguez

César Fernández, Katherine Hernández y Hamilton Frías.

