Cadillac presenta la nueva Escalade
La marca Cadillac, representada en el país por Santo Domingo Motors, presentó su nueva Cadillac Escalade 2025, una SUV que fusiona lujo, tecnología de vanguardia y poder automotriz.
El encuentro, que combinó sofisticación, análisis geopolítico y networking empresarial de alto nivel, fue realizado en alianza con Barna Management School.
Como parte de la agenda se incluyó la conferencia magistral “Geopolítica y comercio exterior: oportunidades y desafíos para la República Dominicana”, a cargo del expresidente colombiano Iván Duque, quien compartió su visión sobre los retos globales y las oportunidades que enfrenta el país en el contexto internacional.
Aníbal Rodríguez, presidente de Santo Domingo Motors, dijo: “Esta noche es la unión de dos fuerzas transformadoras: el análisis que impulsa el cambio y la tecnología que mueve el mundo desde el volante de un vehículo extraordinario