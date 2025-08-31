Cadillac presenta la nueva Escalade

La marca Cadillac, representada en el país por Santo Domingo Motors, presentó su nueva Cadillac Escalade 2025, una SUV que fusiona lujo, tecnología de vanguardia y poder automotriz.

El encuentro, que combinó sofisticación, análisis geopolítico y networking empresarial de alto nivel, fue realizado en alianza con Barna Management School.

Como parte de la agenda se incluyó la conferencia magistral “Geopolítica y comercio exterior: oportunidades y desafíos para la República Dominicana”, a cargo del expresidente colombiano Iván Duque, quien compartió su visión sobre los retos globales y las oportunidades que enfrenta el país en el contexto internacional.

Aníbal Rodríguez, presidente de Santo Domingo Motors, dijo: “Esta noche es la unión de dos fuerzas transformadoras: el análisis que impulsa el cambio y la tecnología que mueve el mundo desde el volante de un vehículo extraordinario

José Luis Benzán, Ricardo Torres y Jamile RodríguezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES