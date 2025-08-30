Todo lo que debes saber sobre el uso de la corbata

Uno de los accesorios del hombre que más impacta en su vestir, con el poder de transformar su look marcando elegancia con autoridad, es la corbata.

La formalidad y las reglas de etiqueta le confieren un lugar importante en el vestuario masculino. Un origen militar, un florecimiento en las primeras décadas del siglo y variedad de telas, texturas y nudos, son circunstancias que han marcado la historia de la corbata moderna.

Los primeros rastros encontrados se remontan a tiempos antiguos, con propósitos muy diferentes. Las primeras imágenes conocidas son del siglo III, en los tiempos del emperador chino Qin Shi, con guerreros representados en su tumba, llevando un fular al cuello.

Es en el siglo XVII que se popularizaron durante la Guerra de los Treinta Años en Europa (1618-1648), se dice que las damas de los mercenarios o guerreros croatas que servían en el ejército francés, anudaron un pañuelo rojo alrededor del cuello como parte de su uniforme, y que simbolizaba su amor, fidelidad y lealtad. A los franceses les gusto el detalle y lo adoptaron a su estilo, dándole el nombre de ‘Cravate’, en honor a los croatas.

Es en la Corte de Luis XIV, el famoso rey francés (el Rey Sol), que su uso se popularizó, ya que el rey se declaró admirador del lazo en el cuello, considerándolo elegante. Así pasó de ser un accesorio de uso militar a un accesorio de la moda formal masculina.

Para la nobleza francesa, no solo era un accesorio práctico y elegante, sino también una señal de estatus. Se empezaron a ver modelos más decorados, con encajes y telas finas, lo que marcó el comienzo de su evolución hacia un accesorio de moda.

Al llegar el Siglo XIX con la gran Revolución de la Moda Masculina, La Cravate, empezó a adoptar formas más cercanas a las que conocemos hoy. En la época victoriana, los caballeros usaban diferentes tipos de cuellos y pañuelos anudados, que poco a poco fueron refinando su diseño.

La aparición del “nudo Windsor” a principios del siglo XX marcó un momento clave en el uso de la corbata como parte esencial del vestuario en la imagen masculina empresarial y formal.

Recordemos que el escritor irlandés Oscar Wilde (famoso por su impecable forma de vestir) resalta en la comedia en la que retrata a la sociedad de la época: “Una mujer sin importancia”, el uso de la corbata como un accesorio importante en la proyección del hombre formal y elegante.

Es Jess Langford el creador de la corbata moderna, primero en cortar la tela en diagonal, y realizar con ésta hasta siete dobleces, hasta lograr darle forma y consistencia. Langsdorf puso de moda, en la década de los años 20, el uso de la corbata para todos los climas y no únicamente para proteger el cuello del frío. En los años 20 y 30, las corbatas anchas y llamativas con diseños geométricos y de combinación de colores, fueron todo un símbolo de estilo y de sensación popular.

En la Segunda Guerra Mundial, los diseños más discretos y sobrios ocuparon el sello distinguido de la época. Durante generaciones han prevalecido los nudos de las corbatas según sus creadores: el inglés o nudo Windsor, el italiano y el español. Es en los años 60 y 70 cuando aparecen las corbatas delgadas llamadas skinny ties, reflejo de la tendencia minimalista de la moda juvenil.

Hoy en día, la corbata ha trascendido su rol como accesorio formal, posicionándose en el vestuario casual y en el del día a día de la oficina, donde los diseñadores contemporáneos juegan con una amplia variedad en sus materiales de confección, complementando el look perfecto y práctico en sus diseños, muchas veces atemporales. Siendo las de mejor calidad las elaboradas 100% en seda.

Estilo

Muchos famosos han creado su estilo con el uso de la corbata, llegando a tener colecciones innumerables en sus closet, colores y diseños peculiares que le han distinguido, e inclusive quienes han creado su propio nudo y hasta estilo en sus usos. Y, como todo complemento en la moda, y de moda, las corbatas tienen sus reglas de etiqueta para vestir.

Considerada como un accesorio formal, ya sea en el código casual o de gala para asistir a un acto o evento al que nos han invitado. La corbata aporta un toque de formalidad a la mayoría de las indumentarias que podamos vestir, sin que la formalidad tenga que ver con la elegancia. Llevar bien una corbata requiere cumplir un sencillo ‘protocolo’ para no desentonar con el resto del vestuario. Una corbata mal puesta o no acorde con el vestir, nos puede arruinar el ‘look’ y dar una imagen equivocada.

En el entorno laboral, su uso viene marcado por el código de vestuario (dress code) de cada empresa. En el contexto social, es menos ‘obligada’ y más sugerida. La solemos vestir con un traje. Aunque también queda bien, con un jersey de escote a pico e incluso si se luce con un simple chaleco. Tanto en el ámbito social como en el laboral, cada vez es más aceptado que se prescinda de su uso.

A la hora de elegir una corbata, hay que pensar en su combinación con nuestro vestuario. También en el nudo y el tamaño de la corbata. Una corbata muy corta, muy larga, muy ancha o estrecha, nos hará perder elegancia. Es importante que su largo llegue al borde de la pretina del pantalón.

Un nudo poco adecuado para el cuello de la camisa que hemos elegido, puede arruinar el outfit.

Las corbatas más finas admiten nudos más complejos (con más vueltas) como el nudo Windsor.

Las corbatas más anchas o gruesas pueden quedar mejor con nudos más sencillos, como el nudo simple o four in hand. En definitiva, la corbata, puede aportarnos un look más juvenil o más clásico sólo con la forma de usarla y con la elección de su tejido.