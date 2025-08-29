Grupo Viamar presenta la nueva Lincoln Navigato

Ejecutivos del Grupo Viamar, una de las empresas líderes en soluciones de movilidad para familias en el mercado dominicano presentaron la nueva Lincoln Navigator, una propuesta que redefine el lujo y el confor.

Este SUV premium es más que un vehículo; es un santuario que redefine el concepto de lujo, seguridad, confort y bienestar en cada viaje.

Con este nuevo modelo sus representantes buscan ofrecer a los usuarios de la marca una experiencia de viaje sin precedentes.

"Navigator es el vehículo insignia de la marca Lincoln y representa nuestra máxima expresión de santuario", dijo Rosángela Guerra, directora de Ford y Lincoln para Centroamérica y el Caribe.

Explicó que cuenta con su diseño interior ha sido concebido con un enfoque para fomentar la relajación y el bienestar de sus ocupantes.

Destacó que la Navigator redefine el concepto de viaje con su función Lincoln Rejuvenate, un "spa sobre ruedas", un sistema multisensorial, exclusivo en su clase, que combina vista, oído, tacto y aroma para ofrecer experiencias de relajación de cinco o diez minutos.

El acto fue realizado en Casa de los Vitrales de Casas del XVI en la Ciudad Colonial, espacio que junto a ejecutivos regionales de la marca con directivos de Grupo Viamar, quienes compartieron la buena nueva con los invitados, que les acompañaron para ser testigos de la llegada de este ícono americano del mundo automotriz.

Nelly Mota, Wilfredo Alvarez Piera, Nuria Piera y Katherine HernándezCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES