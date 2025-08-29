Con la presencia de destacadas personalidades, empresarios, coleccionistas, artistas y amantes del arte, quedó abierta la exposición “Sin interés aparente y algo más” del artista Carlos Estrada y su hija Amalia Estrada.

El acto de inauguración se realizó en las instalaciones de ASR Galería Arte San Ramón, espacio en el que se confirmó el interés del público por una propuesta que articula innovación, memoria y sensibilidad contemporánea.

La muestra que estará abierta al público hasta el 20 de septiembre en Arte San Ramón esta compuesta por más de veinte obras de ambos artistas.

Según expresa un material de prensa la exposición es espacio concebido para vivir una experiencia maravillosa directamente con el arte, el pensamiento y la ciencia.

En este recorrido, lo mecánico y lo orgánico se entrelazan, lo heredado se transforma y lo personal se abre a lo universal.

En esta ocasión padre e hija se juntan para construir un mapa emocional y crítico que mide el pulso del arte, la ciencia, la identidad y la memoria, al tiempo que reflexionan sobre problemáticas como los desafíos medioambientales y los temas sociales que atraviesan a la humanidad, incluida la violencia.

Durante el acto inaugural, la curadora Paula Gómez destacó que “Carlos Estrada, formado académicamente como escultor, ha expandido su quehacer más allá de los límites de la escultura, demostrando a lo largo de su práctica artística que es un artífice transdisciplinar, un alquimista, un inventor de artefactos y un pensador que concibe el arte como espacio de exploración y cuestionamiento.