Convocatoria a la cuarta competencia musical BritchamDR YMoCA

Con el objetivo de descubrir nuevos talentos y brindarles una experiencia única de aprendizaje, en un ambiente de sana competencia, representantes de la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana (BritchamDR), en alianza con la Associated Board of the Royal Schools of Music de Londres y la Universidad de Bangor, de Gales, anunció la Caribbean Award (BritchamDR YMoCA).

La convocatoria de la competencia de música clásica dirigida a jóvenes entre 12 y 26 años de todo el Caribe se rige por unas bases únicas, que consta de dos rondas, iniciando el 1 de septiembre, en la cual cada aspirante podrá participar registrándose en www.ymoca.com, donde someterá una audición a través de un breve vídeo.

Los seleccionados de esta etapa pasarán a la segunda ronda, participando así en la Gran Final.

Allí presentarán su repertorio en un concierto abierto al público donde se elegirán los ganadores, según informó Nicole Toribio, vicepresidenta ejecutiva de BritchamDR, durante el acto celebrado en la residencia de la embajadora del Reino Unido en el país, Carol van der Walt.

Explicó que, cerrada la convocatoria el 15 de octubre próximo, el jurado seleccionará a tres finalistas por cada una de las tres categorías establecidas, los cuales serán anunciados el 30 de noviembre de 2025 a través de las plataformas de comunicación oficiales del concurso.

“Estos serán los participantes de la Gran Final, a celebrarse el martes 24 de marzo de 2026 en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito”, informó Toribio.

Carol van der Walt al ofrecer las palabras de bienvenida, destacó el rol preponderante de YMoCA como espacio que recuerda el poder transformador de la música: su capacidad de unirnos, de inspirarnos y de abrir puertas a nuevas oportunidades para quienes sueñan con compartir su arte con el mundo.

“Desde la Embajada Británica, nos llena de orgullo apoyar iniciativas que promueven el intercambio cultural, estimulan la creatividad y fortalecen los vínculos entre el Reino Unido y nuestra región,” dijo la embajadora van der Walt.

Margarita Miranda de Mitrov y Carlos VeitíaCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

María Elena Aguayo y Miguelina FerisCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Joshua Wagner, Graham Jessup, Yaqui NúñezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Verónica Conte, Wilfredo Mallen y Adriana PridaCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Sonia de Piña, Jacqueline Huget, María Irene blanco y Dante cucurulloCORTESíA DE LOS ANFITRIONES