Una nueva tienda abre sus puertas en Ágora Santiago Center

Con el lema que ha inspirado a generaciones, “Tan grande como tu imaginación”, Lendoiro, la librería, papelería y tienda de materiales para artes, celebró la inauguración de su nueva y moderna sucursal en el primer nivel de Ágora Santiago Center.

La actividad combinó la calidez de la tradición con el dinamismo de la innovación, reflejando el espíritu que ha convertido a la libreria en parte esencial de la vida de varias generaciones.

Juana María Lendoiro, vicepresidenta y miembro de la familia fundadora, recordó el corazón y la esencia de la marca, destacando cómo Lendoiro ha crecido de la mano de las familias de Santiago, acompañando sus historias y formando parte de su día a día.

Elvira Garrido y Michelle Dumit.Cortesia de los anfritriones.

Daisy Pérez y Warren Torres.Cortesia de los anfritriones.

Pamela Fernández y Cristina Marcos.Cortesia de los anfritriones.