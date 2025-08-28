Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

Lendoiro

Una nueva tienda abre sus puertas en Ágora Santiago Center

Actualidad

  • La apertura reunió a familiares, clientes, amigos, suplidores y relacionados en una tarde cargada de emociones, recuerdos y entusiasmo por el futuro.
Juana Lendoiro, Bernardo Lendoiro y Juan Lendoiro.

Juana Lendoiro, Bernardo Lendoiro y Juan Lendoiro.Cortesia de los anfritriones.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSantiago de los Caballeros.

Con el lema que ha inspirado a generaciones, “Tan grande como tu imaginación”, Lendoiro, la librería, papelería y tienda de materiales para artes, celebró la inauguración de su nueva y moderna sucursal en el primer nivel de Ágora Santiago Center.

La actividad combinó la calidez de la tradición con el dinamismo de la innovación, reflejando el espíritu que ha convertido a la libreria en parte esencial de la vida de varias generaciones.

Juana María Lendoiro, vicepresidenta y miembro de la familia fundadora, recordó el corazón y la esencia de la marca, destacando cómo Lendoiro ha crecido de la mano de las familias de Santiago, acompañando sus historias y formando parte de su día a día.

Elvira Garrido y Michelle Dumit.

Elvira Garrido y Michelle Dumit.Cortesia de los anfritriones.

Daisy Pérez y Warren Torres.

Daisy Pérez y Warren Torres.Cortesia de los anfritriones.

Pamela Fernández y Cristina Marcos.

Pamela Fernández y Cristina Marcos.Cortesia de los anfritriones.

Luis Carlos Álvarez y Oscar Frías.

Luis Carlos Álvarez y Oscar Frías.Cortesia de los anfritriones.

Tags relacionados