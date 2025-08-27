Mesa Redonda Panamericana juramenta su nueva directiva

Mesa Redonda Panamericana eligió a su nueva directora para el período 2025–2027. Se trata de Mary Cruz López, quien asume esta posición por segunda ocasión.

El propósito fundamental de esta organización es promover entre sus miembros el conocimiento del idioma, la geografía, la historia, la literatura, las artes, la cultura y las costumbres de las naciones del hemisferio occidental. Se parte de la convicción de que, a través del conocimiento, se alcanza el entendimiento, y del entendimiento nace la acción.

Durante su intervención, Mary Cruz López recordó que la primera Mesa Redonda Panamericana de Santiago fue fundada el 30 de junio del 2003, inspirada en los mismos ideales, y que se ha mantenido viva gracias a la fuerza de su lema. Concluyó diciendo:

La Mesa Redonda Panamericana fue fundada el 16 de octubre de 1916 en San Antonio, Texas, por Florence Terry Griswold. Su estructura y filosofía están inspiradas en el modelo de la entonces Unión Panamericana (hoy parte de la Organización de los Estados Americanos – OEA), simbolizada por una mesa redonda medieval: un círculo sin principio ni fin, que representa unidad, equidad y oportunidad para todas.

Mary Cruz entrega placa reconocimiento a Carmen PérezCortesía de los organizadores