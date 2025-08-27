Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Casa del Cordón

Una reflexión sobre el lenguaje en el Centro Cultural Taíno

  • La conversación, abordó la influencia de las palabras y los riesgos asociados al uso de un lenguaje que desvirtúa principios esenciales como el respeto, la solidaridad y la dignidad.
osé Mármol, Roberto Ángel Salcedo, Carmen Rita Cordero y José Enrique Delmonte

José Mármol, Roberto Ángel Salcedo, Carmen Rita Cordero y José Enrique Delmonte

SANTO DOMINGO

El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, iniciativa del Banco Popular Dominicano, fue escenario del conversatorio “El poder de las buenas palabras”, un espacio de reflexión sobre el lenguaje como instrumento para la convivencia social, la construcción colectiva y el desarrollo humano.

Roberto Ángel Salcedo, ministro de Cultura, y José Mármol, doctor en Filosofía compartieron sus visiones sobre el impacto del lenguaje y su vínculo con los valores que sustentan una sociedad justa y empática.

Yanira Lara, Mariel Bera y Soraya Lara.

Yanira Lara, Mariel Bera y Soraya Lara.

Francy García y Verónica Sención

Francy García y Verónica Sención

Gustavo Ubri, Carlos Sangiovanni y Alejandro Moscoso.

Gustavo Ubri, Carlos Sangiovanni y Alejandro Moscoso.

María Teresa Rayo, Mary Frances Attías y Mari García Rayo.

María Teresa Rayo, Mary Frances Attías y Mari García Rayo.

Yinett Santelises y Diómedes Núñez Polanco.

Yinett Santelises y Diómedes Núñez Polanco.

