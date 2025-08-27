Una reflexión sobre el lenguaje en el Centro Cultural Taíno

El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, iniciativa del Banco Popular Dominicano, fue escenario del conversatorio “El poder de las buenas palabras”, un espacio de reflexión sobre el lenguaje como instrumento para la convivencia social, la construcción colectiva y el desarrollo humano.

Roberto Ángel Salcedo, ministro de Cultura, y José Mármol, doctor en Filosofía compartieron sus visiones sobre el impacto del lenguaje y su vínculo con los valores que sustentan una sociedad justa y empática.

