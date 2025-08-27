Los detalles de Fashion & Travel Escapade

Paradisus Grand Cana, en Punta Cana, será el escenario donde se realizará la segunda edición de Fashion & Travel Escapade, a celebrarse el 18 y 19 de septiembre, en alianza con Paradisus by Meliá y el productor de eventos Sócrates McKinney.

Los detalles del encuentro se ofrecieron en El Catador, junto a destacadas personalidades del mundo de la moda, diseñadores participantes, influencers y representantes de los medios de comunicación.

En esta ocasión, los diseñadores encargados de presentar las tendencias de moda nupcial y resort serán: Leonel Lirio, Giannina Azar, Arcadio Díaz, Gabriela Álvarez, la marca Giuly Maronese y Alejandra Ortiz. Daniel Messina y Miguel Genao. Paola Acosta y Frank Escobar. Delia Mejía y Antonio Álvarez.

Reptilia y Javier Saiach. Sara Ranghi, directora de Marketing y Brand Development para la región América de Meliá Hotels International, expresó su entusiasmo por acoger el evento nuevamente, “Es un honor para Paradisus Grand Cana - All Suites abrir, por segundo año consecutivo, las puertas al talento y creatividad de diseñadores que engalanarán nuestro hotel con propuestas realmente innovadoras y espectaculares”.

Sócrates McKinney destacó que esta edición será “una fascinante e inolvidable aventura para que los amantes de la moda y los viajes puedan apreciar el talento de los diseñadores en un fin de semana que estará impregnado de puro arte y estilo”.

