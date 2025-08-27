Un aporte en favor de la educación

Con el objetivo de ofrecer apoyo a los más vulnerables en el inicio del año escolar, representantes dé la Fundación Angostureros Activó hicieron entrega de útiles escolares a estudiantes de la comunidad de Angostura, ubicada en la provincia de Elías Piña.

La donación fue realizada durante un encuentro con los niños y sus padres en parque del pequeño poblado por los periodistas Maritza Morillo y Juan Antonio Lorenzo Morillo, quienes agradecieron a Dios por la oportunidad de poder realizar la obra.

Con esta entrega que tiene vigencia desde el año pasado, los organizadores buscan alivianar la carga económicamente a los habitantes de esa zona, en el regreso a clase

Con la acción los periodistas buscan motivar a la niñez de la comunidad que los nacer a seguir formándose a través de la educativa, ya que ese es el camino que lo conducirá a una vida mejor, en el futuro.

La actividad se llevó a cabo en un ambiente cargado de alegría entre los presentes, quienes mostraron su satisfacción al recibir los kits escolares preparados con todo lo necesario para volver a la escuela.

"Para nosotros como nativos de esta localidad, esta acción trasciende el gesto solidario, ya que con este aporte devolvemos un poco a la comunidad que nos vio nacer de lo que hemos logrado a través de los estudios, coincidieron Morillo y Lorenzo durante el encuentro.

Agradecieron a los angostura tanto a los residentes en la zona como a los que viven fuera por ser parte de este proyecto y aportar su granito de arena para un feliz regreso a clase. También dejaron saber palabras de gratitud para quienes abrazaron la causa a través de los los organizadores que sirven como canal para hacer posible este sueño que por muchos años fue sopesado por ambos.

"Gracias a cada padrino y madrina que han dicho sí a este llamado, por asumir este compromiso con nosotros 3en favor de la comunidad estudiantil de Angostura, sin su aporte nada de estos sería posible", concluyeron los periodistas.