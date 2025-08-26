Causa social
Voluntariado Jesús con los Niños apertura su tienda online
Inauguración
- La actividad contó con palabras de bienvenida de Brenda Sánchez, miembro fundadora del Voluntariado, seguida por una oración de Vilena Comas, encomendando el proyecto a Dios.
Representantes del Voluntariado Jesús con los Niños inauguraron oficialmente su tienda online “Regalos que Salvan Vidas”, un espacio innovador y solidario que permitirá a la comunidad realizar compras con propósito, contribuyendo directamente al bienestar de los niños y de familias que enfrentan retos de salud en la región.
La actividad se realizó en el Gran Teatro del Cibao, con un recibimiento musical a cargo del saxofonista Jorge Zouain.
Carmen Germán, directora de recaudaciones del voluntariado, destacó la importancia de esta nueva herramienta para seguir multiplicando la ayuda, mientras que Jacqueline Martínez, fundadora de MCC Cargo, resaltó la alianza estratégica de la empresa con la iniciativa, asegurando que la unión de voluntades es la clave para materializar sueños.