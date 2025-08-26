Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

Causa social 

Voluntariado Jesús con los Niños apertura su tienda online

Inauguración

  • La actividad contó con palabras de bienvenida de Brenda Sánchez, miembro fundadora del Voluntariado, seguida por una oración de Vilena Comas, encomendando el proyecto a Dios.
Vilena de Stern, Brenda Sánchez,Cecilia de Estrella, Julia de Herrera y Xenia de Alvarez.

Vilena de Stern, Brenda Sánchez,Cecilia de Estrella, Julia de Herrera y Xenia de Alvarez.Cortesia de los anfitriones.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSantiago de  los Caballeros,RD.

Representantes del Voluntariado Jesús con los Niños inauguraron oficialmente su tienda online “Regalos que Salvan Vidas”, un espacio innovador y solidario que permitirá a la comunidad realizar compras con propósito, contribuyendo directamente al bienestar de los niños y de familias que enfrentan retos de salud en la región.

La actividad se realizó en el Gran Teatro del Cibao, con un recibimiento musical a cargo del saxofonista Jorge Zouain.

Carmen Germán, directora de recaudaciones del voluntariado, destacó la importancia de esta nueva herramienta para seguir multiplicando la ayuda, mientras que Jacqueline Martínez, fundadora de MCC Cargo, resaltó la alianza estratégica de la empresa con la iniciativa, asegurando que la unión de voluntades es la clave para materializar sueños.

Gabriela Valdez, Jaqueline Martínez, Deborah Stefan y Esclary Rodríguez.

Gabriela Valdez, Jaqueline Martínez, Deborah Stefan y Esclary Rodríguez.Cortesia de los anfitriones.

María Victoria Menicucci y Laura Pichardo.

María Victoria Menicucci y Laura Pichardo.Cortesia de los anfitriones.

Lisa Jorge de Polanco, María Belissa de Zaiek y Ivonne Cocco

Lisa Jorge de Polanco, María Belissa de Zaiek y Ivonne CoccoCortesia de los anfitriones.

Tuty Almonte de Zouain, Martha Rodríguez y Gina Gómez.

Tuty Almonte de Zouain, Martha Rodríguez y Gina Gómez.Cortesia de los anfitriones.

Arelis Roa, Carmen López y Alezandra Delancer.

Arelis Roa, Carmen López y Alezandra Delancer.Cortesia de los anfitriones.

Tags relacionados