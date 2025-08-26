Voluntariado Jesús con los Niños apertura su tienda online

Representantes del Voluntariado Jesús con los Niños inauguraron oficialmente su tienda online “Regalos que Salvan Vidas”, un espacio innovador y solidario que permitirá a la comunidad realizar compras con propósito, contribuyendo directamente al bienestar de los niños y de familias que enfrentan retos de salud en la región.

La actividad se realizó en el Gran Teatro del Cibao, con un recibimiento musical a cargo del saxofonista Jorge Zouain.

Carmen Germán, directora de recaudaciones del voluntariado, destacó la importancia de esta nueva herramienta para seguir multiplicando la ayuda, mientras que Jacqueline Martínez, fundadora de MCC Cargo, resaltó la alianza estratégica de la empresa con la iniciativa, asegurando que la unión de voluntades es la clave para materializar sueños.

Gabriela Valdez, Jaqueline Martínez, Deborah Stefan y Esclary Rodríguez.Cortesia de los anfitriones.

María Victoria Menicucci y Laura Pichardo.Cortesia de los anfitriones.

Lisa Jorge de Polanco, María Belissa de Zaiek y Ivonne CoccoCortesia de los anfitriones.

Tuty Almonte de Zouain, Martha Rodríguez y Gina Gómez.Cortesia de los anfitriones.