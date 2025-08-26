Ejecutivos de la empresa Álvarez & Sánchez, presentaron la nueva imagen del vino Gato Negro y su amplio portafolio, durante un encuentro con clientes y relacionados en el The Garden Patio del Hotel El Embajador.

“Con una trayectoria de más de 160 años de experiencia enológica, Viña San Pedro rinde homenaje con esta marca al Gato Negro del primer enólogo de la casa, fiel guardián de los barriles y alegre compañero en la creación de vinos con gran sabor. Este compromiso con la calidad se refleja en cada botella, brindando un amplio portafolio perfecto para cada momento”, señaló Francisco Cerda, export Manager de la empresa.

Álvarez & Sánchez presenta un portafolio de siete etiquetas, ideales para acompañar cualquier ocasión, las cuales estarán disponibles en supermercados y tiendas de bebidas en todo el país:

Blancos: Sauvignon Blanc, Chardonnay, Rosado: Rosé. Tintos: Cabernet Sauvignon, Carmenere, Merlot, Pinot Noir.

“Nos entusiasma relanzar este vino en el país, una marca que combina historia, calidad y una personalidad única. Estamos seguros de que su sabor y alegría conquistarán aún más el paladar dominicano”, señaló José Antonio Álvarez hijo, gerente general de Álvarez & Sánchez.

Gato Negro y Álvarez & Sánchez invitan a redescubrir el sabor auténtico y alegre de este vino que ha conquistado el mundo… ahora más cerca que nunca.

Daly Hernández, Jorge Jiménez y Carolina OvalleCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Charina Marmolejos y Juan Miguel SosaCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Anyeri De Los Santos y Ernesto CrespoCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Perla Luna y Paola AbreuCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

María Hiraldo y Anthony CruzCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Katherine Rojas y Edaliza GarcíaCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES