Motor Plan se expande a Santiago de los Caballeros

Ejecutivos de Motor Plan S.A empresa operadora en República Dominicana de las franquicias Alamo Rent A Car, National Car Rental y Enterprise Rent-A-Car, anunció la apertura de su nueva oficina en el Santiago Center, número 23, fortaleciendo su presencia en la zona norte del país.

Durante la actividad, Griselda Castillo, gerente de zona norte, destacó la importancia de esta apertura para el crecimiento regional.

“Nos sentimos encantados de contar con esta nueva oficina en Ágora Santiago Center para ofrecer servicio a todos nuestros clientes en la zona norte, desde vacacionistas hasta clientes corporativos. Confiamos en que esta apertura contribuirá al desarrollo de la ciudad y se alinea con el gran plan de crecimiento de Santiago de los Caballeros”, expresó Castillo.