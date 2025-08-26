Grupo Ramos entrega útiles escolares en Los Frailes

Con el propósito de brindar apoyo a las comunidades en el inicio del año escolar, ejecutivos de Grupo Ramos hicieron entrega de útiles escolares a estudiantes de la Escuela Inmaculada Concepción de Los Frailes.

La actividad se desarrolló en un ambiente cargado de alegría entre los estudiantes y a sus familias, quienes recibieron con entusiasmo los kits escolares preparados especialmente para acompañarlos en el inicio de un nuevo año escolar.

Cada kits incluyó una mochila, cuadernos, un estuche, un set de reglas, lápices, borradores y otros materiales básicos, como una muestra tangible de la cercanía de la empresa con la comunidad.

El encuentro contó con la presencia del padre José Ramón López, director nacional de Fe y Alegría; la directora del plantel, sor Juana María Jiménez; la líder de la nueva tienda Sirena Las Américas, Iuliska Rivas; y voluntarios de Grupo Ramos, quienes compartieron momentos de emoción con los estudiantes.

eñaló que para la empresa, esta acción trasciende el gesto solidario, ya que la misma representa su visión de estar cada vez más cerca de las comunidades, apoyando no únicamente desde lo comercial, sino también desde lo humano y lo social.

Manifestó que la educación, como motor de desarrollo, es uno de los espacios donde la empresa busca generar un impacto positivo y duradero.

Durante la actividad, Rivas expresó “En Grupo Ramos creemos firmemente que el liderazgo en el retail debe ir de la mano con la responsabilidad de aportar al bienestar de los dominicanos”.

eñaló que para la empresa, esta acción trasciende el gesto solidario, ya que la misma representa su visión de estar cada vez más cerca de las comunidades, apoyando no únicamente desde lo comercial, sino también desde lo humano y lo social.

Manifestó que la educación, como motor de desarrollo, es uno de los espacios donde la empresa busca generar un impacto positivo y duradero.

La entrega de útiles escolares es una muestra de cómo la empresa acompaña a las familias en momentos importantes, como el inicio del año escolar, aliviando sus cargas económicas y brindando esperanza para un futuro mejor.