Tienda de calzado abre sus puertas en Ágora Santiago Center

Representantes de Núñez Retail Investment, grupo operador en República Dominicana de la marca brasileña de calzado Usaflex, inauguraron su tienda en el tercer nivel de Ágora Santiago Center.

"Usaflex ofrece confort con estilo y tecnología brasileña adaptada al gusto latino y con un fiel compromiso con la salud postural, sin renunciar a la estética, explicó Valentina Núñez, gerente de Núñez Retail Investment.

Según sus palabras esta marca responde al bienestar de la mujer en todas sus etapas desde la vida laboral activa hasta momentos de descanso.

“Para nosotros como grupo operador de la franquicia en República Dominicana, este nuevo local representa mucho más que una tienda: simboliza el compromiso con el público femenino que prioriza la comodidad sin sacrificar el estilo, y responde a una creciente demanda de propuestas que integren tecnología, diseño y bienestar”, destacó.

Tais Nunes, ejecutiva de Internacional Usaflex, explicó que esta propuesta combina confort y belleza, alineando bienestar y moda en cada paso de las féminas.

“La apertura en Ágora Santiago Center refuerza nuestro compromiso de estar presentes en puntos estratégicos y de alto valor, acercando nuestros productos a un nuevo público que busca estilo sin renunciar a la comodidad. Nos emociona seguir construyendo esta historia, cada vez más cerca de nuestras consumidoras”, concluyó.

Mariela Then, Angélica Caldi y Vivian RosarioCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Glorivette Guzmán y Anyelina GuzmánCORTESíA DE LOS ANFITRIONES