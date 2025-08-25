Félix Santana García pone en circulación dos obras

El contralor general de la República, Félix Santana García, puso en circulación sus obras “Avatares económicos y financieros (2014–2020)” y “Entre pandemia y guerra: superación fiscal y monetaria (2020– 2024)”.

Durante su intervención en el acto realizado salón Aida Bonnelly, del Teatro Nacional, el funcionario expresó: “Más allá del simbolismo del acto, este día representaba un momento de gratitud personal y compromiso institucional, al entregar a la sociedad dos obras que documentan con rigor y honestidad los acontecimientos económicos y fiscales más relevantes de la última década en la República Dominicana”.

Dijo que ambos libros, los cuales escribió como un aporte a la institucionalidad y al pueblo, no son simples recopilaciones de temas, sino en esencia, un testimonio de compromiso, estudio, análisis y servicio al país. Afirmó que las dos publicaciones surgen de un ejercicio constante de observación e interpretación de las dinámicas financieras nacionales y globales.

