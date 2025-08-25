Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Félix Santana García pone en circulación dos obras

Aporte

  • El autor expresó que con las obras no pretende imponer verdades, sino servir como legado para el análisis académico, el debate técnico y la toma de decisiones fundamentadas.
Alejandro Fernández W., Félix Santana García y José Lois Malkún.

Avatar del Maritza Morillo
Maritza MorilloSANTO DOMINGO

El contralor general de la República, Félix Santana García, puso en circulación sus obras “Avatares económicos y financieros (2014–2020)” y “Entre pandemia y guerra: superación fiscal y monetaria (2020– 2024)”.

Durante su intervención en el acto realizado salón Aida Bonnelly, del Teatro Nacional, el funcionario expresó: “Más allá del simbolismo del acto, este día representaba un momento de gratitud personal y compromiso institucional, al entregar a la sociedad dos obras que documentan con rigor y honestidad los acontecimientos económicos y fiscales más relevantes de la última década en la República Dominicana”.

Dijo que ambos libros, los cuales escribió como un aporte a la institucionalidad y al pueblo, no son simples recopilaciones de temas, sino en esencia, un testimonio de compromiso, estudio, análisis y servicio al país. Afirmó que las dos publicaciones surgen de un ejercicio constante de observación e interpretación de las dinámicas financieras nacionales y globales.

Francisco Tamárez, Félix Santana García, Rómulo Arias Moscat y José Antonio Cancel.

Valerie Santana, Fior Vicioso y Nicole Santana.

Freddy Ortiz y Juan José Encarnación.

Ramón Medina, Salvador Santana y Francisco Rojas

Carmen Mejía, Rubén Estrella y Mariel Ramírez.

