Un estudio sobre el impacto económico del Sistema Coca-Cola en RD

Como parte de la agenda de celebración por el 80 aniversario de su llegada al país, el Sistema Coca-Cola presentó los resultados más recientes de su estudio de huella socioeconómica, con el que reafirma su rol como un actor clave en el desarrollo económico y social de República Dominicana.

Con una operación 100 % local, el sistema generó en 2023 un impacto económico de RD $21.7 mil millones, apoyó más de 18,600 empleos directos e indirectos a nivel nacional y destinó RD $4.9 mil millones a compras a proveedores dominicanos.

Estos resultados fueron compartidos en un encuentro con líderes del sector público, empresarial y de la sociedad civil, con el objetivo de evidenciar cómo una marca global puede crear valor tangible y sostenido en el ámbito local.

‘‘En cada producto del portafolio de bebidas del Sistema Coca-Cola que se consume en República Dominicana hay una operación hecha orgullosamente por manos dominicanas que genera empleo, impulsa el comercio y aporta al desarrollo del país”, expresó Paz Cereijo, gerente general de Coca-Cola República Dominicana.

Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo nuestra cadena de valor local y contribuir al bienestar de las comunidades donde estamos presentes, concluyó

Uno de los aportes más relevantes del estudio es el impacto en el empleo, con más de 18,600 puestos de trabajo en todo el país dependen directa e indirectamente del Sistema Coca-Cola.

De estos, 2,608 son empleos directos, mientras que los restantes 16,000 se generan a través de actividades de transporte, logística, ventas y comercio, entre otras. Esta cifra es equivalente a llenar por completo el Estadio Cibao, lo que dimensiona la magnitud de este impacto en términos humanos.