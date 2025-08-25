Competencia
Los detalles de la XX edición del ‘Master of the Ocean 2025’
Cóctel
- La competencia reúne a cinco disciplinas acuáticas y celebra 20 años de deporte, turismo y comunidad en la costa Norte de República Dominicana.
La Embajada de Alemania en Santo Domingo presentó los detalles del ‘Master of the Ocean 2025’. El encuentro marca el inicio de la cuenta regresiva para la vigésima edición de la competencia de deportes acuáticos en la región, que se realizará del 17 al 21 de septiembre en Cabarete, Puerto Plata.
La embajadora Maike Friedrichsen destacó la estrecha conexión cultural y deportiva entre Alemania y República Dominicana, resaltando el impacto positivo que tiene esta competencia en la promoción de la región como destino turístico por excelencia.