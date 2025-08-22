World Voices y Muy Diferente Group firman alianza

Representantes de la firmas World Voices y Muy Diferente Group anunciaron una alianza estratégica con el objetivo de apoyar a las empresas de la región Norte con servicios de comunicación corporativa de alto nivel.

El encuentro, que reunió a personalidades y representantes del sector empresarial de Santiago, consolidó la unión de dos compañías que, además de compartir una misma visión innovadora, han demostrado que es posible crecer exitosamente como socios y en matrimonio, uniendo esfuerzos para fortalecer la comunicación en el país.

Con este convenio ambas empresas buscan diseñar, producir y ejecutar contenidos corporativos y publicitarios, combinando la experiencia de World Voices, con 24 años en el mercado y una sólida reputación en producción multimedia, comunicación auténtica y voz profesional, con la creatividad y el alcance de Muy Diferente Group en producción y dirección artística.

La unión de las firmas, lideradas por los empresarios y comunicadores Francisco Vásquez y Reynaldo Infante, quienes han crecido y sustentan estas empresas junto a sus esposas Mayerling Fernández y Cinthia Ortiz, respectivamente, también ofrecerá acompañamiento y talleres empresariales sobre comunicación para personal ejecutivo.

Además, incluyen la conceptualización y realización de podcasts corporativos y otros formatos de comunicación estratégica, para lo cual se ha instalado en los espacios de Muy Diferente Group un estudio de grabación de audio equipado con tecnología de clase mundial para la producción de la voz hablada.

En la actividad, Reynaldo Infante argumentó que con Muy Diferente Group comparten valores y visión empresarial, razón por la que reconoce es el aliado ideal para llevar a cabo este proyecto.

Francisco Vásquez destacó su compromiso con la Ciudad Corazón, a la cual continúa aportando su talento y visión para el fortalecimiento de su proyección y desarrollo.

"Siempre he sentido una profunda conexión con Santiago y el compromiso permanente de representarla en alto. Esta alianza es otra forma de demostrar que desde aquí se pueden hacer cosas grandes, innovadoras y de clase mundial", expresó el locutor

Con este paso, World Voices y Muy Diferente Group reafirman su compromiso con el crecimiento de Santiago y la región norte, al apoyar directamente al empresariado en su camino de expansión hacia mercados globales aportando desde su experiencia como productores internacionales, utilizando talento local.